Кратковременные дожди пройдут в Подмосковье 1 июня

В Московском регионе в понедельник, 1 июня, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по области пройдут кратковременные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до +7.

В Москве днем ожидается +18…+20 градусов, ночью — около +10.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне около 746 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о сильном тумане в ночь на 1 июня и утром воскресенья. В связи с ухудшением погодных условий в регионе введен желтый уровень погодной опасности.