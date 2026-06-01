Опухоли исчезали за недели: ученые испытали революционный препарат от рака

Международная группа ученых сообщила о впечатляющих результатах испытаний экспериментального препарата амивантамаб, предназначенного для лечения агрессивных форм рака. Новая трехкомпонентная вакцина показала способность значительно уменьшать опухоли и в ряде случаев полностью их устранять даже у пациентов, не реагировавших на стандартную терапию. Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на издание The Guardian.

В исследовании участвовали 102 человека с раком головы и шеи из 11 стран. По данным специалистов, у 43 пациентов опухоли сократились или исчезли, причем у 15 человек врачи зафиксировали полную ремиссию уже спустя несколько недель после начала лечения.

Профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон назвал результаты беспрецедентными для пациентов, у которых практически не оставалось вариантов терапии. По его словам, похожий эффект ранее наблюдался и при лечении некоторых форм рака легких.

Препарат действует за счет блокировки белка EGFR, стимулирующего рост опухолей, а также активирует иммунную систему организма. Одной из особенностей терапии стало подкожное введение препарата вместо традиционных внутривенных инфузий.

Исследователи отмечают, что большинство побочных эффектов оказались умеренными, а прекратить лечение пришлось лишь небольшой части участников испытаний.

