Эксперты предупредили о рисках нового интернет-фетиша

Сексолог Джиджи Энгл заявила о росте популярности среди зумеров необычного тренда, связанного с чрезмерно увеличенной грудью. По словам специалиста, вокруг этой темы активно формируются интернет-сообщества, где участницы публикуют изображения с гипертрофированными формами. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на Metro.

Как отмечает эксперт, часть пользователей добивается эффекта с помощью цифровой обработки фотографий, однако некоторые прибегают к косметическим процедурам и пластическим операциям. В частности, речь идет о временном увеличении груди за счет инъекций физиологического раствора.

Энгл предупредила, что подобные процедуры могут представлять серьезную опасность для здоровья. Среди возможных последствий она назвала образование рубцов, гематомы, повреждение тканей, потерю упругости груди и необходимость госпитализации.

По мнению сексолога, интерес к подобной эстетике может быть связан с популярностью тренда на так называемую «бимбофикацию» — подчеркнуто гипертрофированную женственность и сексуальность. Эксперт также отметила, что изменения формы груди традиционно воспринимаются обществом как сексуализированный элемент внешности.

