В России стартует основной период сдачи ЕГЭ
С 1 июня в России начинается основной этап Единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов. Расписание проведения итоговой аттестации утверждено совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзора. Об этом пишет ТАСС.
Первыми предметами станут история, литература и химия — экзамены по ним пройдут 1 июня. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, а экзамен по математике базового и профильного уровней назначен на 8 июня.
11 июня школьники напишут обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть иностранных языков.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех дисциплин. Дополнительные дни для пересдачи одного предмета по выбору выпускника назначены на 8 и 9 июля.
Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.
