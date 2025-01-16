На Сахалине возбудили дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области начало уголовное преследование по факту нелегальной добычи 18 тонн морского ежа, сообщила пресс-служба ведомства. Два человека были замешаны в этой преступной деятельности.

В ходе проведения расследования выяснилось, что два человека причастны к незаконному сбору более 18 тонн серого морского ежа (около 330 тыс. особей), действуя как организованная группа и используя российские суда в акватории Татарского пролива.

Отмечается, что ущерб от этой незаконной деятельности превысил 116 млн руб. В настоящее время продолжается работа по выявлению дополнительных фактов преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что управление ФСБ по Сахалинской области пресекло деятельность местного жителя, который сотрудничал с СБУ.