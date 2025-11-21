Пропажа двух мальчиков в Кузбассе: что связывает исчезновения с разницей в три дня?

В Новокузнецке ищут двух пропавших мальчиков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на социальные сети поискового отряда «ЛизаАлерт» по Кузбассу.

По информации издания, пропажа подростков может казаться странной. Сначала поступили данные о пропаже 15-летнего горожанина. Подросток не вернулся домой в понедельник, 17 ноября. С тех пор на связь не выходил. Через час в отделение полиции обратились родители 13-летнего горожанина, которые проинформировали о его пропаже. Школьник не вернулся домой в четверг, 20 ноября.

Поиски пропавших детей ведут представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы ребят, а также одежда в день пропажи, описаны в ориентировках. Россиян просят о помощи: в случае появления любой информации о пропавших жителях рекомендовано обращаться в полицию или к волонтерам.

