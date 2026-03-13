На Сахалине задержали организаторов незаконных азартных игр

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции и бойцы Росгвардии пресекли работу подпольного игорного клуба. Нелегальный бизнес организовали четверо местных жителей, которые проводили азартные игры в арендованном нежилом помещении, пишет ТИА «Острова» .

По данным сахалинской полиции, операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при поддержке СОБР Росгвардии. Следствие установило, что горожане объединились в группу и распределили между собой обязанности для проведения игр вне официальной игорной зоны.

Помещение для встреч они арендовали в областном центре. С ноября 2025 года по март 2026 года там регулярно проходили игры с использованием покерных столов, карт и фишек. Организаторы работали по графику: дежурили в клубе, контролировали порядок и обзванивали клиентов, приглашая их на очередные игровые сессии. Стоимость участия составляла от одной до десяти тысяч рублей, расчет производился только наличными.

Во время оперативных мероприятий полицейские изъяли четыре игровых стола, игральные кости, пять мобильных телефонов и документы, связанные с деятельностью клуба. Также из оборота были изъяты деньги — 30 тысяч рублей и 1100 долларов США.

По материалам полиции следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело. Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой.

