На сайте Зеленского разместили петицию о вводе иностранных войск на Украину

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска в страну.

Автор петиции просит обратиться на этот счет к странам Евросоюза, Великобритании и США.

Чтобы Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна собрать 25 тысяч голосов. Пока поддержка предложения ограничивается лишь 28 голосами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки французских военных на Украину. Его слова вызвали неоднозначную реакцию у партнеров.

При этом мнение самого Макрона колеблется то в одну, то в другую сторону. Так, во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом.