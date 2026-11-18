Подмосковная компания за десять месяцев 2026 года выпустила около 1,3 млн упаковок препарата для лечения заболеваний дыхательных путей, включая хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производством этого лекарственного препарата занимается компания «Биннофарм Групп». Ее завод «Алиум» расположен в поселке Оболенск городского округа Серпухов.

Только в третьем квартале предприятие выпустило более 860 тыс. упаковок лекарства. По сравнению с третьим кварталом прошлого года объемы производства выросли на 3,5%.

Как напомнили в компании, ХОБЛ вызывает сильную одышку даже при ходьбе или подъеме по лестнице и снижает трудоспособность человека. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия позволяют контролировать симптомы, сокращать число обострений и сохранять повседневную активность пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.