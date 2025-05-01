На севере Германии произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд. По информации местной телерадиокомпании NDR, пострадали не меньше десяти человек.

Порт и курортная зона в общине Тиммендорфер-Штранд находятся на побережье Балтийского моря. По предварительным данным, там произошел взрыв газового баллона. Местные СМИ сообщают о пострадавших, но точное количество неизвестно. По данным NDR, это около десяти человек с разными травмами.

Место взрыва оцепили, над устранением последствий ЧП работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 28 апреля серия мощных взрывов прогремела в небе над Брянском.