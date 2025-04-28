Серия мощных взрывов прогремела в небе над Брянском

В ночь на 28 апреля в небе над Брянском прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жители Советского района насчитали от 10 до 15 взрывов.

На парковке в Красноармейском районе города загорелись несколько автомобилей. По предварительным данным, по ним попал беспилотник ВСУ. На Московской улице произошло возгорание жилого дома.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что три агента СБУ приговорены к срокам от 23 до 24 лет за серию терактов в ДНР.