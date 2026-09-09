«Двойка от Кобзона и путь к успеху»: Нелли Кобзон рассказала о юности Киркорова на открытии памятника его родителям

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась трогательная церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова — маме Виктории (умерла в 1994 году) и отцу Бедросу (скончался в 2025-м). Певца пришли поддержать близкие друзья и коллеги. Среди них была и вдова Иосифа Кобзона — Нелли Михайловна, которая вышла к микрофону за руку с дочерью Натальей, сообщил Super.

Нелли Михайловна поделилась теплыми воспоминаниями о юности Киркорова. Она рассказала, как в 15 лет Филипп хотел поступить в Гнесинку, где преподавал Иосиф Кобзон. Однако Кобзон поставил ему низкую оценку, из-за чего Киркоров не поступил.

«Прошло время, он поступил и прекрасно сдал экзамены, стал народным артистом. Но он не обиделся на Иосифа, сказал: „Спасибо, может быть, мне это и помогло“», — сказала Кобзон.

По словам самого Киркорова, эта ситуация помогла ему стать сильнее. Нелли Михайловна отметила, что Филипп — большой артист и прекрасный отец, которым все восхищаются.

На церемонии также присутствовали дети Киркорова. Певец не смог сдержать слез, произнося речь. Среди гостей также были Ирина Винер, Евгений Петросян, Татьяна Навка, Владимир Винокур, Марина Юдашкина, Люся Чеботина, Жасмин, Игорь Гуляев, Андрей Малахов и Клара Новикова.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл, почему перенесли открытие памятника родителям.