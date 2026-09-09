Более 3 тыс. вожатых из числа участников РСО Подмосковья завершили летний трудовой сезон
Свыше 3 тыс. участников РСО Подмосковья работали вожатыми лагерей этим летом
Фото: [РСО Московской области]
Более 3 тыс. вожатых из числа членов РСО Подмосковья завершили летний трудовой сезон. Ребята работали в 14 лагерях региона, на всероссийских проектах и в крупных детских центрах России и Белоруссии, сообщает Министерство образования Московской области.
Около 70% участников педагогических отрядов региона обучаются по педагогическим направлениям. Заработная плата вожатых составляет от ₽30 до ₽70 тыс. за смену.
Вожатые из Подмосковья работали во Всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок», Национальном детском центре «Зубренок» в Белоруссии, а также в составе всероссийских студенческих педагогических отрядов «Гагарин» и «Дельфин.ru».
«Педагогические отряды дают молодым людям возможность еще во время обучения получить большой практический опыт работы с детьми. За летний сезон ребята учатся не только проводить мероприятия, но и брать ответственность за детский коллектив, работать в команде, принимать решения и находить подход к каждому ребенку», — отметил командир студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы образования в регионе.