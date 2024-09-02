На Шри-Ланке задержали двух россиян за сбор образцов редкой фауны

Двух граждан России, задержанных на Шри-Ланке, обвинили в незаконном сборе образцов редкой фауны острова. В понедельник, 2 сентября, суд предъявит обвинение и определит меру пресечения, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал российского посольства на Шри-Ланке.

«29 августа около 21:00 (18:30 мск) в консульский отдел посольства России на Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», — говорится в сообщении.

Российское посольство отметило, что принимает все необходимые меры для защиты прав задержанных граждан. Дипломаты направили ноту в МИД Шри-Ланки с просьбой предоставить срочный консульский доступ к россиянам.

Судебное заседание по данному делу назначено на 2 сентября и пройдет в населенном пункте Эмбилипития. Ожидается, что на заседании будет официально предъявлено обвинение и определена мера пресечения для задержанных россиян.

Российские дипломаты продолжают внимательно следить за развитием событий и выражают надежду на справедливое разрешение ситуации.

«2 сентября в населенном пункте Эмбилипития (округ Ратнапура, провинция Сабарагамува) должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. Посольство держит ситуацию на контроле», — добавили в сообщении.

Социальные сети России и Шри-Ланки активно обсуждают произошедшее. Мнения пользователей разделились: одни выступают в поддержку задержанных россиян, указывая на возможное недоразумение, другие же осуждают их действия, подчеркивая важность охраны природного наследия острова.

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