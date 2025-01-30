На Ставрополье ФСБ удалось предотвратить теракт в электричке

Исламист пытался устроить взрыв в электричке, которая курсирует между Кисловодском и Минеральными Водами. Его задержали силовики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, слова его представителей привело РИА Новости.

Гражданин одной из стран Центральной Азии стал приверженцем международной террористической организации. Он решил произвести дистанционный подрыв электрички, которая следует по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды. С этой целью он провел разведку местности, приобрел детали для изготовления бомбы и стал собирать взрывное устройство. Правоохранителям удалось вычислить исламиста и задержать его.

«По месту проживания задержанного в городе Ессентуки обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства», — указали в Федеральной службе безопасности.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о совершении теракта.

Ранее ФСБ удалось задержать в Подмосковье россиянина, который совершил несколько диверсий по поручению СБУ. Мужчине пообещали сделать документы гражданина одной из европейских стран. После того как он выполнил задания, кураторы просто перестали выходить на связь.