ФСБ задержала в Подмосковье мужчину, совершившего ряд диверсий

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, который совершил целую серию диверсий по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей данной организации, слова его представителей привел ТАСС.

В Подмосковье был задержан 45-летний мужчина, который выполнял поручения Службы безопасности Украины.

«Совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ», — перечислили в ЦОС ФСБ «подвиги» задержанного.

За все эти действия СБУ пообещала выдать россиянину документы одной из европейских стран и оказать помощь в переправке в ЕС. Но после совершения преступлений его кураторы перестали выходить с ним на связь.

Ранее сообщалось, что СБУ организовала доставку российскому генералу траурного венка. Генерал-майор Терехин командует дивизией, которая сражается в зоне СВО. Венок в итоге обнаружили его родственники. Позже оказалось, что курьерами выступали россияне, которые решили заработать. Они даже не знали, что совершают что-то противоправное.