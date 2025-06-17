На Ставрополье напали на силовика

В Ставропольском крае напали на сотрудника правоохранительных органов и попытались его убить, сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Так, говорится в сообщении ведомства, полицейского хотели убить двое жителей станицы Лысогорской в Георгиевском округе. Ранее они были недовольны проведенным обыском в рамках дела о незаконном обороте наркотических и взрывчатых веществ.

Как сообщили в СКР, мужчины решили урегулировать сложившуюся ситуацию, назначив полицейскому встречу у памятника «Хачкар» в Георгиевском округе, однако там разгорелся конфликт, в результате которого один из подозреваемых схватил правоохранителя, а другой — ударил его ножом.

Полицейский получил множественные ранения, в том числе травму головы, но смог оказать сопротивление. Вскоре его доставили в больницу.

Нападавшим грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье о посягательстве на жизнь лица, производящего дознание, в связи с производством предварительного расследования, совершенное из мести за законную деятельность (ст. 295 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Лотошино осудили мужчину, наехавшего на автомобиль полицейских на грузовике.