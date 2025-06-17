В Лотошино осудили мужчину, наехавшего на автомобиль полицейских на грузовике

Волоколамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Лотошино, которого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, в декабре 2024 года он проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции предоставить документы на право управления транспортным средством и угрожал применением насилия в отношении представителей власти. После этого мужчина на грузовике Volvo FL10 совершил наезд на служебный автомобиль, рядом с которым находились полицейские.

Виновному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.