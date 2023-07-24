На судне, перевозившем украинское зерно, обнаружили следы взрывчатки

Сотрудники Федеральной службы безопасности проверили трюм турецкого сухогруза, который сейчас движется в Ростов-на-Дону. Ранее это судно перевозило грузы из одного из украинских портов.

В трюме были обнаружены следы перевозки различных взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила, об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», - добавили сотрудники ЦОС.

Уже выяснили, что в конце мая данное судно стояло в украинском порту Килия. Уже в июле его фиксировали в турецкой Тузле, где у корабля сменили название и полностью заменили всю команду, которая состояла из украинцев. В связи с этим силовики считают, что на борту данного судна на Украину ввозилась взрывчатка. Ему теперь запрещен проход под Крымским мостом, судно обязано покинуть российские территориальные воды.