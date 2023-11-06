На свиноферме в Бразилии нашли бункер с 7 тоннами наркотиков

Сотрудниками федеральной и военной полиции штата Парана в Бразилии был обнаружен бункер с 7 тоннами мариуханы, винтовками и патронами к ним. Бункер был обнаружен в сельской местности, во время проведения операции по борьбе с оборотом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе военной полиции Параны.

Уточняется, что бункер нашли на территории свиноферме. Общий вес обнаруженных наркотиков составил более 7200 килограмм. В нем также были обнаружены и изъяты 2 винтовки калибра 7,62 и 1 винтовка калибра 5,56. В бункере хранилось также около 700 патронов для этих винтовок.

На момент обнаружения, на территории свинофермы не находилось людей. Сообщается, что найденные винтовки были заряжены, а патроны хранились в тактических сумках. Федеральная полиция также изъяла с территории автомобиль марки Toyota с проблесковым маячком.