На Тайване опровергли информацию о производстве биологического оружия для США

Министерство иностранных дел Тайваня опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что на острове будет построена лаборатория для производства биологического оружия для Пентагона.

Ранее тайваньское издание «Ляньхэ синьвэнь» разместило статью, в которой говорилось, что правительство США запросило минобороны Тайваня запустить разработку вирусов, которые в дальнейшем можно было бы использовать для создания биологического оружия.

В МИД Тайваня эту информацию назвали фейком и выразили сожаление в том, что подобные публикации могут подорвать доверие к тайваньско-американским отношениям. В заявлении ведомства указывается, что использование непроверенных источников является нарушением журналистской этики.