На территории Белгородской области за сутки взорвалось около девяноста различных боеприпасов

Под обстрел попал целый ряд населенных пунктов. В них были повреждены постройки, принадлежащие мирным жителям.

По хутору Лозовая Рудка, который находится в Борисовском районе, было выпущено 19 снарядов. В нем было нарушено снабжение электроэнергией. В селе Казинка Валуйского округа взорвались 15 снарядов, выпущенных ракетной системой залпового огня «Град». В Леоновке также взорвались 15 ракет от «Града», повреждены два частных домовладения.

«По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов», - сообщил губернатор Белгородской области в своем микроблоге.

Вячеслав Гладков добавил, что под обстрел еще попали хутор Старый Волоконовского района, село Пороз Грайворонского городского округа, села Середа, Вязовое и Муром, а также хутора Панков и Балки. Ни в одном из этих населенных пунктов никто из жителей не пострадал.