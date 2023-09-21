На территории Киевской области вспыхнули несколько промышленных предприятий

По украинской столице и окрестностям вокруг нее были нанесены удары российской армией. Они последовали сразу вслед за небывало сильной атакой ВСУ по территории Крыма.

Российские средства ПВО ночью отбили воздушный налет сразу нескольких десятков украинских дронов. За этим последовал почти молниеносный ответ. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, в том числе и в регионах на западе страны. Ранее уже публиковались данные, что один из районов Киева оставался без света и воды, в другом был поврежден инфраструктурный объект. Оказалось, что промышленным объектам также было уделено внимание со стороны ВС РФ.

«Возникли пожары на территории предприятий», - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он сделал такую запись в одной из социальных сетей. Глава МВД добавил, что эти предприятия горят на территории Киевской области. Он же подтвердил повреждение ряда объектов в Киеве. Они были поражены в Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах.