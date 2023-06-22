На территории Крыма сегодня утром зафиксировали землетрясение

Эпицентр толчков находился в море, в 59 километрах южнее Севастополя. Очаг этих толчков залегал на глубине в 10 километров. Это землетрясение было замечено не только жителями Севастополя, но и других населенных пунктов Южного берега Крыма, и даже Евпатории.

Это не первое землетрясение на полуострове в этом году. До этого толчки отмечались в феврале, правда, их магнитуда была в полтора раза скромнее, всего 3,1 балла.