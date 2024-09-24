За ночь и утро над тремя областями РФ сбито 14 БПЛА

Во вторник, 24 сентября, около 7:00 по московскому времени была пресечена попытка киевских властей провести террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа на российской территории. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами дежурной ПВО над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.

Всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. Если считать с утренним, то в целом 14. Большинство из них были сбиты над Белгородской и Курской областями.

«Прошлой ночью была предотврачена попытка киевского режима совершить террористический акт с использованием БПЛА самолетного типа на объекты в Российской Федерации. Средствами дежурной ПВО было уничтожено 13 украинских беспилотников: шесть над Белгородской областью, шесть над Курской и один над Брянской областью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области поймали дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО.