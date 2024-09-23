В Курской области поймали дрон-приманку ВСУ для вскрытия российской ПВО

Сотрудники Росгвардии нашли в Курской области украинский дрон-приманку. Как рассказали в ведомстве РИА Новости , его пытались использовать для вскрытия российской системы ПВО.

Специалисты инженерного подразделения Росгвардии получили информацию, что около населенного пункта в Курской области упал беспилотник. Там действительно нашли БПЛА ВСУ: это оказался дрон-приманка. Как правило, их применяют для вскрытия систем противовоздушной обороны, в данном случае, российских.

Напомним, утром 6 августа ВСУ вторглись в Курскую область и перешли в наступление. Противника пытаются выдавить за госграницу. За все время действия украинская армия потеряла 16,4 тысячи военных, а также 127 танков. Россия считает атаку украинских войск провокацией. В Кремле подчеркивали, что на ход СВО это не повлияло, цели будут достигать в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в районе Горловки.