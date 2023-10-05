На территории Польши столкнулись пассажирский поезд и электричка

На данный момент известно только о пяти пострадавших. Сведений о погибших в результате инцидента нет.

Происшествие случилось в городе Гдыня. Там на центральной станции произошло лобовое столкновение между двумя составами. Судя по всему, электричка не остановилась в ответ на запрещающий движение сигнал, в результате чего и случилось ЧП. Один из вагонов при этом не только сошел с железнодорожного пути, но и лег на бок, внутри него пострадали люди.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление местной Государственной пожарной службы. На месте происшествия сейчас работают спасатели, вся информация уточняется.