На территории Севастополя вновь объявили воздушную тревогу

Из-за этого в городе было приостановлено движение общественного транспорта, как наземного, так и морского.

О введении в Севастополе воздушной тревоги заявил его губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», - написал он в своем микроблоге.

Такие тревоги объявляются крайне регулярно, хотя бы по паре раз в неделю. Обычно они связаны с атаками беспилотников. ВСУ пытаются атаковать наземные объекты беспилотными летательными аппаратами. Временами происходят и атаки на Черноморский флот, его корабли пытаются поразить безэкипажными катерами.