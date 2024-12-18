На территории Троице-Сергиевой лавры начался пожар

Пожар начался на территории Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

По информации источника, загорелась кровля нижнего яруса храма. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Троице-Сергиева лавра представляет собой мужской монастырь Русской православной церкви (РПЦ) с многовековой историей. Здесь находятся мощи основателя обители – преподобного Сергия Радонежского.

На кадрах, распространившихся в СМИ, видно, что к монастырю прибыли несколько специальных машин МЧС РФ. На данный момент известно, что пожар потушен.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на администрацию Сергиева Посада сообщил, что горело межъярусное перекрытие. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пожар в частных банях в Батайске оставил семью с ребенком без крыши над головой.