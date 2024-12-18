Пожар в частных банях в Батайске оставил семью с ребенком без крыши над головой

В Батайске Ростовской области семья едва не стала жертвой пожара, который начался из-за распространения огня на соседней стройки банного комплекса. Об этом выжившие рассказали RuNews24.ru .

По словам женщины, вся семья проснулась из-за яркой вспышки и странного запаха. Она и ее муж быстро поняли, что происходит экстренная и опасная ситуация. По словам собеседницы, они схватили ребенка и выбежали на улицу, едва не задохнувшись угарным газом.

Оказалось, что горел расположенный недалеко банный комплекс. Несколько месяцев его сдали в аренду, там велась стройка. По словам женщины, владелец места не отреагировал на ситуацию и даже в момент ЧП сидел в машине, ни с кем не контактируя.

По мнению семейства, на территории с баней велось незаконное строительство. Для этого не было разрешений, а само место было предназначено для жилых целей. Семья, оставшаяся без крыши над головой, будет искать доказательства и добиваться справедливости. Ростовчане считают, что слежка за строительством и эксплуатацией коммерческих объектов велась недобросовестно.

Ранее сообщалось, что в колонии в Башкирии произошел пожар.