На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки вражеских беспилотников объявлена на территории Воронежской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противоракетной обороны приведены в полную боевую готовность и отслеживают небо.

«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовано не подходить к окнам и по-возможности не выходить на улицу, оставаясь в сових домах.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.