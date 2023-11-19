На трассе М-10 в Новгородской области произошло столкновение двух грузовых машин
Фото: [©ГУ МЧС по Вологодской области/РИА Новости]
В Новгородской области на 372-м км трассы М-10 произошло столкновение двух грузовых машин, водитель одной из них скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что ДТП случилось в Валдайском районе.
Поясняется, что водитель КамАЗа не учитывал дорожные и погодные условия при объезде препятствий. В итоге автомобиль перевернулся на проезжей части и не избежал столкновения по встречке с другим грузовым автомобилем.
Уточняется, что водитель другого грузовика – Shacman – доставлен в больницу.