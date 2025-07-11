На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с мамой и ребенком

Вечером 11 июля произошло смертельное ДТП в городском округе Воскресенск Московской области. Погибла предположительная виновница аварии и ее ребенок.

По данным регионального ГИБДД, авария случилась на 260-м километре автодорогиА-108 «Московское большое кольцо». Предварительно установлено, что 34-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате аварии водитель и ее пятилетний пассажир погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в деталях ДТП на месте инцидента, проводится опрос и другие процедуры, которые помогут восстановить картину ЧП. Движение на участке ограничено — водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 столкнулись семь автомобилей.