На трассе М-4 столкнулись семь машины: вспыхнул сильный пожар

На трассе М-4 «Дон» в Елецком районе произошла серьезная массовая авария. Об этом пишет телеграм-канал SHOT вечером в пятницу, 4 июля.

Все случилось на 399 километре платного участка М-4, где столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал минимум один человек, а движение в районе ДТП сейчас сильно затруднено.

Стало известно, что после массовой аварии вспыхнул пожар на месте происшествия, подробности и детали уточняются. На данный момент даже не известно, имеются ли в результате происшествия пострадавшие.

Напомним, ранее в Москве столкнулись машины скорой помощи и «Лексус» - в ДТП есть пострадавшие.