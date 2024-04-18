На Украине будут мобилизовывать многодетных отцов-алиментщиков

На Украине могут начать мобилизацию многодетных отцов, которые задерживают выплату алиментов. Такая норма содержится в новом законе о мобилизации, недавно подписанном Владимиром Зеленским.

«Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев», — отмечают украинские СМИ.

Предполагается, что благодаря этому примечанию удастся отправить на фронт около 20 000 человек.

Чтобы реализовать прописанную в законе норму, сотрудники ТЦК получат доступ к базе данных о задолженностях по алиментам.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступит в силу 18 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подписанный Зеленским документ «добиванием украинцев».