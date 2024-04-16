Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила острую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в «добивании украинцев».

Это заявление было сделано на личной странице в одной из социальных сетей в контексте подписания Зеленским законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине.

Резонансный законопроект вызвал серьезные споры в украинском обществе, и большинство экспертов высказывают опасения относительно его последствий. Многие считают, что ужесточение мобилизации приведет к увеличению числа жертв, особенно учитывая отсутствие финансовой и военной поддержки со стороны США и Европы.

Эксперты и ряд политиков отмечает, что решение Зеленского по ужесточению мобилизации может представлять серьезный риск для экономики страны и привести к отправке молодых людей на войну без должного обеспечения и поддержки. Это действие, по мнению официального представителя МИД РФ, подвергает украинских граждан непомерному риску и опасности.

Ранее мы сообщали о том, что в США заявили, что Россию уже ничего не сможет остановить на Украине.