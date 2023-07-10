На Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал в эфире телеканала «Рада» о начале строительства завода по производству БПЛА Bayraktar.

Он отметил, что разговоры о заводе шли несколько лет, но из-за различных скандалов и долгих согласований к началу работ приступить не могли.

В феврале сообщалось, что площадка завода будет находиться в Киевской области.

В прошлом году, когда стало известно о планах наладить турецко-украинское производство БПЛА, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что завод сразу попадет «под тему демилитаризации».