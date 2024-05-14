На Украине начались аварийные отключения света

Аварийные отключения света начались на Украине. Об этом во вторник, 14 мая, пишет РИА Новости , ссылаясь на данные от компании «Укрэнерго».

Уточняется, что аварийные отключения, которые контролируются энергетиками, будут проходить с 21 часа до полуночи во всех украинских регионах. Это связано с тем, что в системе наблюдается острый дефицит электроэнергии ввиду большого объема повреждений энергообъектов в стране.

Но и это не все: в среду, 15 мая, в различных районах Украины также будут вводиться ограничения мощности для промышленных потребителей. В тех же Львовской и Сумской областях уже введены специальные графики аварийных отключений.

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