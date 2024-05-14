Над Белгородской областью уничтожили вражеский беспилотник и авиабомбу

Во вторник, 14 мая, над территорией Белгородской области вновь уничтожили вражеские объекты. Об этом сообщается в официальном канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, киевский режим попытался нанести удар по территории Белгородской области в период с 18 до 19:30 часов вечера вторника. Для этих целей использовалась французская авиабомба Hammer, а также дрон самолетного типа.

Оба объекта – и авиабомба, и сам беспилотник – были уничтожены над регионом. Последствия на земле не уточняются, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших или разрушений. Подробности выясняются.

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