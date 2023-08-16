На Украине опасаются потерять Купянск

Об это сообщает украинская платформа Military Media Center. Александр Сырский, занимающий этот пост, подчеркнул серьезность ситуации на Купянском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский, официально подтвердил ухудшение обстановки в районе Купянска. В своем заявлении он выразил беспокойство о возможности окружения и захвата города российскими военными. Это небольшой город в Харьковской области, который имеет стратегическое значение на восточной границе.

По словам генерала Сырского, российские военные могут применить тактику окружения и блокирования, а затем последует захват Купянска.