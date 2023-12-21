На Украине перестало хватать военных для обучения на немецких танках Leopard 2
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В учебных центрах, где ведется подготовка танковых экипажей из украинцев, занята только половина учебных мест.
Газета Die Welt сообщила о резком дефиците украинских военнослужащих, которые готовы пройти обучение владению новейшей немецкой бронетехникой.
«В учебных центрах, где проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. На данный момент не хватает людей для обучения», - сообщил журналист Пауль Ронцхаймер.
Причиной этой нехватки он указал общий кадровый голод в ВСУ. На Украине наблюдаются заметные трудности в проведении мобилизации. Даже Зеленский заявил о просьбе командования украинской армии дополнительно мобилизовать полмиллиона человек.