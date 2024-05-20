На Украине полиция разыскивает около ста тысяч уклонистов

На Украине территориальные центры комплектования (военкоматы) передали в полицию запросы на поиск 94,5 тысяч уклонистов, сообщили в Нацполиции.

Лидером является Днепропетровская область. За четыре месяца текущего года от местных ТЦК поступило в полицию более 38 тысяч обращений о розыске. Полиция сумела найти и отправить в военкоматы более 5,5 тысяч человек.

Более 9 тысяч запросов поступило из Черниговской области. Здесь отправить в окопы удалось менее 1,5 тысячи человек.

Отмечается, что данные далеко не полные, так как главки некоторых областей сведения не предоставили.

Ранее сообщалось, что украинские военкоматы начали массово забирать в армию водителей рейсовых автобусов.