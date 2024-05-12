«Страна»: украинские военкоматы массово забирают водителей рейсовых автобусов

Водителей рейсовых автобусов на территории Украины в массовом порядке снимают посреди рейсов и силой направляют в местные военкоматы. Об этом сообщили журналисты местного издания «Страна» в социальных сетях со ссылкой на одного из очевидцев.

В опубликованном материале журналистов указывается, что водителей рейсовых автобусов по всей территории украинского государства начали задерживать и через силу отправлять в ТЦК, которые являются местными военкоматами.

В публикации также был приложен видеоматериал одного из очевидцев, автор которого заявил, что водители массово снимаются с рейса. Мужчина утверждает, что видел, как представители ТЦК увели одного из водителей на военно-врачебную комиссию посреди рейса, заявив, что им «наплевать, что рейс».

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