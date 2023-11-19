По словам бывшего советника экс-лидера Украины Леонида кумы Олега Соскина, удары отечественных дронов и ракет по позициям ВСУ приводят к уничтожению объектов, хотя украинская ПВО работает. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что российская армия знает, какое количество ракет и беспилотников следует запустить для уничтожения какого-либо объекта.

По мнению Соскина, ликвидация определенного числа российских дронов, о которой говорят в Киеве, не является истиной, поскольку это всего лишь отвлечение украинской ПВО.

Он добавил, что в итоге их просто необходимо было сбить для уничтожения определенных объектов.