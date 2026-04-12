Бывший советник экс-президента Украины высказал мнение о возможном ухудшении ситуации в стране на фоне проблем с энергетикой и инфраструктурой, а также ожидаемых изменений во внутренней политике. Бывший помощник Леонид Кучма Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что ситуация с энергетической и транспортной инфраструктурой Украины продолжает ухудшаться. Об этом пишет « Прайм ».

По его оценке, удары по объектам энергетики, логистики и железнодорожной сети приводят к серьезным сбоям в функционировании системы. Он указал, что в ряде городов уже возникают трудности с передвижением железнодорожным транспортом, а давление на инфраструктуру усиливается.

Соскин также выразил мнение, что дальнейшее развитие событий может привести к глубокому системному кризису. В его оценке это может существенно осложнить условия жизни в стране.

Кроме того, он сообщил, что власти в Киеве рассматривают возможность ужесточения мер контроля. По его словам, обсуждаются изменения, предусматривающие усиление ответственности за уклонение от мобилизации, включая возможные силовые меры, а также корректировки налоговой политики.

Эксперт полагает, что подобные шаги могут усилить социальную напряженность и привести к серьезным внутренним последствиям.

В свою очередь, как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские вооруженные силы наносят удары по военным объектам, а также по инфраструктуре, связанной с обеспечением военной деятельности, при этом не ставя целью гражданские объекты и социальные учреждения.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали заправку в Курской области, есть пострадавшие.