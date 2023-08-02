На Украине приостановили работу порта Измаил
Фото: [Викимедиа]
Деятельность порта Измаил в Одесской области остановлена, сообщают украинские СМИ.
Сегодня ночью российские «Герани» нанесли удар по инфраструктуре порта.
Очевидцы распространили по сети фотографии и видео, из которых следует, что порт практически полностью разрушен. Также после российского удара запылала нефтебаза в Измаиле.
После выхода России из зерновой сделки Киев рассчитывал на вывоз зерна из дунайского порта. Уничтожение портовой инфраструктуры Измаила ставит под сомнение такую возможность.