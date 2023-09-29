На Украине признали мизерные темпы продвижения ВСУ

В лучшем случае подразделениям удается продвинуться на несколько метров в день. Зачастую они вообще топчутся на месте.

Об этом заявила Анна Маляр, бывший заместитель министра обороны. Она указала, что ситуация для Киева в полосе боевых действий сейчас крайне сложная.

«Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно - несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений», - написала она в своем микроблоге.

Экс-замминистра добавила, что Запад помогает Украине, но этого совершенно недостаточно. Никто в мире не готовился к боям подобно интенсивности, поэтому и у других стран нет необходимых запасов.