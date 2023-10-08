На Украине считают, что израильский конфликт стал ударом и для ВСУ
Фото: [©Ахмед Закоут/РИА Новости]
По словам экс-советника бывшего украинского лидера Олега Соскина, конфликт на юге Израиля, начавшийся вчера утром из-за ракетной атаки террористических группировок сектора Газа, будет ударом и по украинской армии, так как Вашингтон финансовую и военную помощь перенаправит теперь Тель-Авиву. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.
Он подчеркнул, что израильско-палестинская война четко показывает то, что никаких прорывов контрнаступления украинской армии не случится.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны, проводится мобилизация резервов.