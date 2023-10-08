На Украине считают, что израильский конфликт стал ударом и для ВСУ

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Олега Соскина, конфликт на юге Израиля, начавшийся вчера утром из-за ракетной атаки террористических группировок сектора Газа, будет ударом и по украинской армии, так как Вашингтон финансовую и военную помощь перенаправит теперь Тель-Авиву. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.