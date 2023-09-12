На Украине собираются мобилизовать на фронт десятки тысяч полицейских

На передовую отправят всех сотрудников МВД, которые не пройдут переаттестацию. Количество мобилизованных правоохранителей должно составить 50 тысяч человек.

Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он в своем микроблоге написал, что такое решение было принято в офисе президента Украины Владимир а Зеленского.

«В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию», - указал он.

Затем экс-парламентарий добавил, что такая численность составляет примерно четверть от всего количества сотрудников полиции в стране.