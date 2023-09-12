На Украине собираются мобилизовать на фронт десятки тысяч полицейских
Фото: [© Евгений Котенко/РИА Новости]
На передовую отправят всех сотрудников МВД, которые не пройдут переаттестацию. Количество мобилизованных правоохранителей должно составить 50 тысяч человек.
Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он в своем микроблоге написал, что такое решение было принято в офисе президента Украины Владимир а Зеленского.
«В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию», - указал он.
Затем экс-парламентарий добавил, что такая численность составляет примерно четверть от всего количества сотрудников полиции в стране.