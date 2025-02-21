На Украине суд впервые отменил персональные санкции Зеленского

Украинский Верховный суд признал противоправными санкции, которые были введены в отношении французского гражданина Луи-Мишеля Дюрея. Об этом заявил телеканал «Эспрессо».

Рестрикции в отношении француза Дюрея были введены еще два года назад. Ему на 10 лет запретили въезд в страну, заблокировали все его активы, а также воспрепятствовали в выводе любых средств с украинской территории. Все эти санкции были введены за то, что якобы Дюрей был членом совета директоров Сетелем банка, который является дочерним предприятием Сбербанка. Верховный суд опротестовал это решение.

«Признать противоправным и недействительным указ «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», — указали судьи.

Французу удалось доказать, что он уже несколько лет не занимает ту должность, за которую на него наложили санкции.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении его предшественника на посту президента Петра Порошенко*. Против экс-лидера Украины ввели сразу 17 ограничительных мер.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.